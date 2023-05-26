«Реал» и «Боруссия» проведут финальный этап переговоров по Беллингему на следующей неделе

Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» скоро согласуют условия трансфера Джуда Беллингема.

Испанский гранд давно договорился с 19-летним футболистом сборной Англии об условиях личного контракта. Заключительный этап переговоров между клубами, как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, состоится на следующей неделе, вскоре после матчей последнего тура Бундеслиги. Трансфер обойдётся «Реалу» в 100 млн евро без учёта бонусных выплат, никакие другие игроки в сделку включены не будут.

27 мая «шмели» могут впервые за 11 лет стать победителями Бундеслиги – для этого им достаточно обыграть «Майнц» в родных стенах.