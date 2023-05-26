Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» и «Боруссия» проведут финальный этап переговоров по Беллингему на следующей неделе

26 Мая 2023 • 01:57 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
27.05 16:30

Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» скоро согласуют условия трансфера Джуда Беллингема.

Испанский гранд давно договорился с 19-летним футболистом сборной Англии об условиях личного контракта. Заключительный этап переговоров между клубами, как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, состоится на следующей неделе, вскоре после матчей последнего тура Бундеслиги. Трансфер обойдётся «Реалу» в 100 млн евро без учёта бонусных выплат, никакие другие игроки в сделку включены не будут.

27 мая «шмели» могут впервые за 11 лет стать победителями Бундеслиги – для этого им достаточно обыграть «Майнц» в родных стенах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д МАЙНЦ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
01:57 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Боруссия» проведут финальный этап переговоров по Беллингему на следующей неделе
00:36 · Германия. Бундеслига
Гвардиол хочет перейти в «Реал»
25 Мая
23:49 · Германия. Бундеслига
Беллингем решил присоединиться к «Реалу», несмотря на более выгодные предложения от других клубов
23:22 · Германия. Бундеслига
«Реалу» очень нравится Коло-Муани, но переговоры пока не ведутся
22:42 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» и «Интер» – фавориты в борьбе за Маркуса Тюрама 1
20:22 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» поражены новостями о договорённости Эрнандеса с «ПСЖ»
20:12 · Англия. Премьер-лига
Скауты двух клубов АПЛ следят за футболистом «Байера» Тапсоба
16:55 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо хочет возглавить «Реал» после Анчелотти 1 слухи
14:59 · Англия. Премьер-лига
Официальное объявление о переходе Джаки в «Байер» ожидается в ближайшие пару дней
14:48 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не может себе позволить трансфер Киммиха
14:02 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» скоро продолжит переговоры с Ольмо по новому контракту
13:32 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» договорился с защитником «Баварии»
12:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» до сих пор не исключает трансфер Тюрама
11:53 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Боруссии» Аллер высказался о трансфере в «Баварию»
11:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует продавать Горецку
Все новости
Рекомендуем