В субботу определяется имя победителя чемпионата Германии.

«Боруссия» Дортмунд в домашнем матче должна обыграть «Майнц», чтобы гарантированно занять первое место. Несмотря на предсказания экспертов, у «шмелей» громадные проблемы. Они проиграли первый тайм со счетом 0:2 и на этот момент пропускают вперед «Баварию». К середине первого тайма «Боруссия» пропустила два удара головой, а Себастьян Аллер не забил пенальти.

Главные моменты первой 45-минутки этого поединка - вашему вниманию.