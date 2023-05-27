Коло-Муани – лучший игрок Бундеслиги по системе «гол+пас»

Французский форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани стал лучшим игроком завершившегося сезона чемпионата Германии по системе «гол+пас». У него 26 голевых действий (15 голов и 11 ассистов) и большой отрыв от ближайшего конкурента из «Баварии» Джамала Мусиалы.

Так, у молодого игрока мюнхенцев 22 голевых действия. Третье место рейтинга разделили два игрока – нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг и полузащитник гладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн – у обоих 21 голевое действе. Четвёртое место у нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку и полузащитника «Фрайбурга» Винченцо Грифо – по 20 результативных действий на каждого.

Ранее Коло-Муани также попал в список лучших бомбардиров завершившегося сезона Бундеслиги.