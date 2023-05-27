Уткин оценил жаркую развязку в Бундеслиге

Впервые с сезона 2018/2019 чемпион Германии определился в последнем туре. «Боруссии» для финиша на первой позиции было достаточно обыграть дома «Майнц», но дортмундцы сыграли вничью (2:2), чем воспользовалась «Бавария». При этом мюнхенцы победный гол в гостях у «Кёльна» забили на 89-й минуте.

Комментарий по поводу жаркой развязки в Бундеслиге дал известный журналист Василий Уткин.

«Эти немецкие концовки. Обычно в Германии всё ясно задолго, но иногда бывает вот такое. Какой же драйв! Как же вы были близки, жёлто-чёрные братья!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Невероятная развязка в Бундеслиге: «Бавария» - чемпион Германии!