Бородюк рассказал, почему «Боруссия» упустила чемпионство

Российский тренер Александр Бородюк, в бытность игроком выступавший за «Шальке», «Фрайбург» и «Ганновер», прокомментировал осечку дортмундской «Боруссии» в матче против «Майнца» (2:2). Напомним, что эта ничья стоила «шмелям» чемпионства.

«В этом всём виноваты сами игроки «Боруссии». Они либо переволновались из-за того, что могли стать чемпионами, или недооценили соперника. А у «Баварии» есть одно преимущество, которое всегда с ней — ментальность победителя», - рассказал Бородюк «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «Бавария» в субботу днём стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд. О том, что происходило в матче мюнхенцев против «Кёльна», читайте в нашем обзоре матча.