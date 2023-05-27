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Чемпионат Германии. Бундеслига

Невероятная развязка в Бундеслиге: «Бавария» - чемпион Германии!

27 Мая 2023 • 18:28 Комментировать (5)
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

В последнем туре чемпионата Германии «Бавария» играла в гостях у «Кёльна». Чтобы обойти «Боруссию» и стать чемпионом, команде Томаса Тухеля нужна была своя победа и осечка конкурента.  

Мюнхенцам удалось забить достаточно быстрый гол – уже на восьмой минуте отличился Кингсли Коман. В концовке первого тайма мяч снова побывал в сетке ворот «Кёльна», однако гол засчитан не был – Лерой Сане подыграл себе рукой.

«Баварии» не хватало второго гола, ведь «Кёльн» не отсиживался в обороне, а искал свои возможности. Ближе к завершению встречи «козлы» заработали право на пенальти и смогли сравнять счёт – одиннадцатиметровый реализовал Деян Любичич.

«Боруссия» в параллельной игре «горела» «Майнцу», и «Баварии» нужно было забивать, чтобы стать чемпионом. Такой нужный гол команда Томаса Тухеля забила на 89-й минуте – отличился Джамал Мусиала.

«Бавария» выиграла 2:1, а «Боруссия» внезапно сыграла вничью с «Майнцем», 2:2. Таким образом, чемпионом Германии снова стал Мюнхен – 11-й раз подряд!

Протокол игры  
  Сегодня. Стадион "Рейн Энерги " (Кёльн).
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кёльн
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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типафутбольныйаналитик
27 Мая 2023 в 19:18
Я лично болел за Тухеля. Не люблю Дортмунд еще со времен Клоппа. Поздравляю болельщиков и глоров Баварии с победой в чемпионате.
Alex3228
27 Мая 2023 в 19:01
200к за апрель - 𝐭.𝐦𝐞/𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝟎𝐛𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝟏 все максимально честно и прозрачно.
CHegevarra007
27 Мая 2023 в 18:49
Да уж, Боруссия просто сама, своими руками преподнесла чемпионство Баварии на блюдечке с каёмочкой, как-будто взять чемпионство не позволяла крупная ставка. Тупо фартануло мюнхенцам (как и МЮ фартануло заскочить в ЛЧ) - конкуренты по-джентльменски самоустранились.
NOBODY
27 Мая 2023 в 18:36
Тухлый теперь рад.....дуриком заработал трофей....
NOBODY
27 Мая 2023 в 18:31
а как у них считается при равенстве очков?
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