Невероятная развязка в Бундеслиге: «Бавария» - чемпион Германии!

В последнем туре чемпионата Германии «Бавария» играла в гостях у «Кёльна». Чтобы обойти «Боруссию» и стать чемпионом, команде Томаса Тухеля нужна была своя победа и осечка конкурента.

Мюнхенцам удалось забить достаточно быстрый гол – уже на восьмой минуте отличился Кингсли Коман. В концовке первого тайма мяч снова побывал в сетке ворот «Кёльна», однако гол засчитан не был – Лерой Сане подыграл себе рукой.

«Баварии» не хватало второго гола, ведь «Кёльн» не отсиживался в обороне, а искал свои возможности. Ближе к завершению встречи «козлы» заработали право на пенальти и смогли сравнять счёт – одиннадцатиметровый реализовал Деян Любичич.

«Боруссия» в параллельной игре «горела» «Майнцу», и «Баварии» нужно было забивать, чтобы стать чемпионом. Такой нужный гол команда Томаса Тухеля забила на 89-й минуте – отличился Джамал Мусиала.

«Бавария» выиграла 2:1, а «Боруссия» внезапно сыграла вничью с «Майнцем», 2:2. Таким образом, чемпионом Германии снова стал Мюнхен – 11-й раз подряд!