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Флик: «Потенциал Зюле огромен»

07 Июня 2023 • 20:03 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Майнц
окончен

Наставник немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик высказался о защитнике дортмундской «Боруссии» Никласе Зюле.

«Я хочу, чтобы он сделал шаг вперед в своем отношении к игре, в своей ментальной составляющей. Для меня Никлас сейчас является одним из лучших центральных защитников. Его потенциал огромен», - заявил экс-тренер мюнхенской «Баварии», чьи слова приводит издание Kicker.

Напомним, что 27-летний защитник провёл в футболке немецкой сборной 40 матчей, забив один гол. В составе национальной команды Никлас выиграл последний в истории Кубок конфедераций, прошедший в России в 2017 году.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ханс-Дитер Флик Никлас Зюле
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