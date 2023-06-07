Флик: «Потенциал Зюле огромен»

Наставник немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик высказался о защитнике дортмундской «Боруссии» Никласе Зюле.

«Я хочу, чтобы он сделал шаг вперед в своем отношении к игре, в своей ментальной составляющей. Для меня Никлас сейчас является одним из лучших центральных защитников. Его потенциал огромен», - заявил экс-тренер мюнхенской «Баварии», чьи слова приводит издание Kicker.

Напомним, что 27-летний защитник провёл в футболке немецкой сборной 40 матчей, забив один гол. В составе национальной команды Никлас выиграл последний в истории Кубок конфедераций, прошедший в России в 2017 году.

