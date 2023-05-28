Игроки «Баварии» посмеялись над «Боруссией» после упущенного чемпионства

«Бавария» смогла стать чемпионом Германии. В последнем туре мюнхенцы обошли дортмундскую «Боруссию», которая не сумела обыграть «Майнц» на своём поле (ничья 2:2).

После завоевания титула мюнхенцы посмеялись над дортмундцами. В социальных сетях появилось видео, на котором игроки «Баварии» во время празднования скандируют такую фразу: «Кто станет чемпионом Германии? «Боруссия» Дортмунд».

Напомним, что «Бавария» стала чемпионом Германии 11-й раз подряд. Всего же мюнхенцы становились сильнейшей командой своей страны 33 раза.

Отметим, что главным тренером «Баварии» является Томас Тухель.