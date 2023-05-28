Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Игроки «Баварии» посмеялись над «Боруссией» после упущенного чемпионства

28 Мая 2023 • 14:58 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Майнц
окончен

«Бавария» смогла стать чемпионом Германии. В последнем туре мюнхенцы обошли дортмундскую «Боруссию», которая не сумела обыграть «Майнц» на своём поле (ничья 2:2).

После завоевания титула мюнхенцы посмеялись над дортмундцами. В социальных сетях появилось видео, на котором игроки «Баварии» во время празднования скандируют такую фразу: «Кто станет чемпионом Германии? «Боруссия» Дортмунд».

Напомним, что «Бавария» стала чемпионом Германии 11-й раз подряд. Всего же мюнхенцы становились сильнейшей командой своей страны 33 раза.

Отметим, что главным тренером «Баварии» является Томас Тухель.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Мая
15:12 · Германия. Бундеслига
Оливер Кан: «Я не психанул»
14:58 · Германия. Бундеслига
Игроки «Баварии» посмеялись над «Боруссией» после упущенного чемпионства
14:40 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали о будущем Тухеля
11:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» расстанется с известным защитником
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «РБ Лейпцига»
08:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла нового спортивного директора
07:31 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич высказался об уходе из «Баварии»
07:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в шаге от трансфера звёздного француза 2
03:24 · Германия. Бундеслига
​Два игрока поделили звание лучшего бомбардира Бундеслиги - такого не было 20 лет
27 Мая
23:29 · Германия. Бундеслига
Трапп установил рекорд «Айнтрахта»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Канселу в одном сезоне стал чемпионом и Англии, и Германии
23:11 · Германия. Бундеслига
Грифо забил 50-й мяч в Бундеслиге - первый итальянец, добравшийся до такого показателя
22:56 · Германия. Бундеслига
Тухель первым в 21-м веке повторил уникальное достижение Беккенбауэра
22:28 · Германия. Бундеслига
Впервые в 21-м веке лидер Бундеслиги упустил титул в последнем туре
20:48 · Германия. Бундеслига
«Унион» - пятнадцатый немецкий клуб, который сыграет в Лиге чемпионов, это рекорд
Все новости
Рекомендуем