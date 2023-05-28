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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» описали шок после упущенного чемпионства

28 Мая 2023 • 17:32 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Майнц
окончен

Дортмундская «Боруссия» упустила чемпионство в последнем туре. Команде Эдина Терзича было достаточно обыграть «Майнц» на своём поле, но игра завершилась вничью (2:2). «Бавария» параллельно выиграла у «Кёльна» (2:1) и завоевала титул 11-й год подряд.

Комментарий по поводу упущенного чемпионства дал Ханс-Йоахим Вацке – генеральный директор «Боруссии».

«Это невероятно больно. Некоторые футболисты не очень хорошо справились с давлением. Спусковым крючком стал быстрый гол «Баварии». А нереализованный пенальти в первом тайме стал поворотным моментом в жестоком первом тайме. Вчера нам было ещё больнее, чем тогда, когда мы проиграли финал Лиги чемпионов в 2013 году», - сказал Вацке, чьи слова приводит Kicker.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке
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