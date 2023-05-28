В «Боруссии» описали шок после упущенного чемпионства

Дортмундская «Боруссия» упустила чемпионство в последнем туре. Команде Эдина Терзича было достаточно обыграть «Майнц» на своём поле, но игра завершилась вничью (2:2). «Бавария» параллельно выиграла у «Кёльна» (2:1) и завоевала титул 11-й год подряд.

Комментарий по поводу упущенного чемпионства дал Ханс-Йоахим Вацке – генеральный директор «Боруссии».

«Это невероятно больно. Некоторые футболисты не очень хорошо справились с давлением. Спусковым крючком стал быстрый гол «Баварии». А нереализованный пенальти в первом тайме стал поворотным моментом в жестоком первом тайме. Вчера нам было ещё больнее, чем тогда, когда мы проиграли финал Лиги чемпионов в 2013 году», - сказал Вацке, чьи слова приводит Kicker.