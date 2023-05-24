В «Боруссии» заявили, что пока не получали предложений по Беллингему

Бывший капитан дортмундской «Боруссии», а ныне спортивный директор клуба Себастьян Кель заявил, что немецкий клуб до сих пор не получил конкретного предложения по одной из звёзд – молодому англичанину Джуду Беллингему.

«Что касается предложений по игроку, на столе у нас пока ничего нет. Об этом ходят много слухов, но на столе ничего нет», - рассказал Кель The Athletic.

Ранее отмечалось, что мадридский «Реал» является главным претендентом на талантливого англичанина на данный момент. По слухам, предложение «сливочных» за игрока составит 100 млн евро и включит дополнительные опции.