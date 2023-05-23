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Чемпионат Германии. Бундеслига

Аллер: «Важно, чтобы мы уважали нашего последнего соперника, как и предыдущих»

23 Мая 2023 • 20:58 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
27.05 16:30

Ивуарийский форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер уже в эти выходные может стать чемпионом Германии. Нападающий поделился ожиданиями от грядущего матча против «Майнца» в рамках финального, 34 тура сезона в Бундеслиге.

«Важно, чтобы мы уважали нашего последнего соперника так же сильно, как и предыдущих. Главное - оставаться скромными, мы еще ничего не добились. Мы должны закончить свою работу, у нас есть всё для этого», - цитирует нападающего Sky Germany.

Напомним, что всю первую половину сезона Аллер боролся с раком, а в 2023 календарном году вернулся на поле. Теперь у ивуарийца девять голов и пять ассистов в матчах Бундеслиги в рамках.

«Боруссия» заранее анонсировала возможный чемпионский парад

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Боруссия Дортмунд Себастьян Аллер
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БОРУССИЯ Д МАЙНЦ
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