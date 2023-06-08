«Реал» запланировал презентацию Беллингема на следующую неделю

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем скоро будет представлен в качестве новичка мадридского «Реала».

«Боруссия» уже выпустила официальное заявление, в котором подтвердила продажу 19-летнего футболиста. В ближайшее время сделка будет подтверждена и со стороны «Реала». Кроме того, по информации Cope, в мадридском клубе уже определились с датой презентации: звёздный новичок будет представлен болельщикам «сливочных» на следующей неделе.

Джуд Беллингем выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2020 года. В общей сложности в его активе 24 забитых мяча и 25 голевых передач в 132 матчах за «шмелей».