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Хуммельс продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд официально

24 Мая 2023 • 15:23 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
27.05 16:30

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс продлил контракт со своим клубом. Официальный сайт «шмелей» сообщает, что немец подписал новое соглашение, которое рассчитано до конца следующего сезона.

«Я готов продолжать выкладываться на максимум ради этого клуба, как и делал всегда», – цитирует Хуммельса официальный сайт дортмундской «Боруссии».

Уже в ближайшие выходные Матс может выиграть свой первый чемпионский титул Бундеслиги с 2019 года, когда выступал за «Баварию». Дортмундская «Боруссия» возьмёт золото чемпионата, если обыграет у себя дома «Майнц». Отрыв от «Баварии» перед последним туром составляет два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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БОРУССИЯ Д МАЙНЦ
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