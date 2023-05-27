Праздник в Дортмунде отменяется, мэр наверняка расстроен

Чтобы стать чемпионом Германии впервые с 2012 года, «Боруссии» было достаточно обыграть в последнем туре «Майнц». Впрочем, дортмундцы сыграли вничью со счётом 2:2, поэтому «серебряную салатницу» получила «Бавария». Мюнхенцы стали чемпионами 11-й год подряд.

Любопытно, что четыре дня назад мэр Дортмунда рассказывал о планирующихся торжествах в честь чемпионства «Боруссии». В числе прочего он говорил о подготовке к автобусному параду с 200 тысячами человек на улицах.

«Мы предполагаем, что команда не допустит, чтобы что-то пошло не так», - говорил мэр. Теперь он наверняка расстроен. Чемпионский парад откладывается как минимум на год.