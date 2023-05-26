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«Галатасарай» нацелился на игрока дортмундской «Боруссии»

26 Мая 2023 • 22:44 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
Через 16 ч. 43 мин.

Левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в Турции.

Португалец покинет ряды «шмелей» после завершения текущего сезона в качестве свободного агента. Согласно заявлениям журналиста Экрема Конура, на Геррейру претендует турецкий «Галатасарай». Интерес к 29-летнему игроку, по данным источника, также проявляют представители чемпионатов Англии, Португалии и Италии.

Рафаэл Геррейру защищает цвета «Боруссии» с 2016 года. В общей сложности на его счету 39 забитых мячей и 50 результативных передач в 223 поединках за дортмундцев во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Рафаэл Геррейру
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БОРУССИЯ Д МАЙНЦ
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