«Галатасарай» нацелился на игрока дортмундской «Боруссии»

Левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в Турции.

Португалец покинет ряды «шмелей» после завершения текущего сезона в качестве свободного агента. Согласно заявлениям журналиста Экрема Конура, на Геррейру претендует турецкий «Галатасарай». Интерес к 29-летнему игроку, по данным источника, также проявляют представители чемпионатов Англии, Португалии и Италии.

Рафаэл Геррейру защищает цвета «Боруссии» с 2016 года. В общей сложности на его счету 39 забитых мячей и 50 результативных передач в 223 поединках за дортмундцев во всех соревнованиях.