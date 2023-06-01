Молодая звезда «Боруссии» Дортмунд, полузащитник Джуд Беллингем, который получил повреждение колена, избежит хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Беллингем не поможет сборной Англии в июньских матчах отбора на Евро-2024.

Как сообщает BILD, молодой футболист сможет обойтись без операции и будет проходить стандартное лечение для восстановления.

В последнее время Беллингема связывают с переходом в мадридский «Реал». Сообщалось, что официально о переходе объявят в конце недели. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 120 миллионов евро.