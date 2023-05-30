Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Беллингем не поможет сборной Англии в июньских матчах отбора на Евро-2024

30 Мая 2023 • 18:15 Комментировать
Мальта
...
Англия
16.06 21:45

Молодой полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем не поможет своей национальной команде в июньских матчах отбора на чемпионат Европы 2024 года. Как сообщает Daily Mail, у англичанина серьёзные проблемы с коленом – дело может дойти даже до оперативного вмешательства.

Напомним, что сборная Англии попала в отборочный квинтет С – в нём команда соперничает за выход в престижный турнир с командами Италии, Украины, Северной Македонии и Мальты. С двумя последними «трём львам» придётся сразиться в грядущем июне, игры намечены на 16 и 19 июня соответственно.

Ранее в мартовских матчах в рамках группы команда Англии обыграла на выезде сборную Италии (2:1) и уверенно обыграла дома команду Украины – 2:0.

«Реал» представит Беллингема в течение двух недель

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЛЬТА АНГЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
18:15 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем не поможет сборной Англии в июньских матчах отбора на Евро-2024
29 Мая
21:26 · Франция. Лига 1
Экс-голкипер сборной Хорватии Субашич завершил карьеру официально
15:23 · Чемпионат Европы 2024
Роналду получил вызов в сборную Португалии
28 Мая
14:35 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт дал понять, от чего зависит его будущее
24 Мая
17:28 · Чемпионат Европы 2024
Стерлинг не вызван в сборную Англии – Саутгейт объяснил решение
20 Мая
04:39 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт решил не вызывать игроков «Манчестер Сити» на игру с Мальтой
16 Мая
22:03 · Армения
Березовский рассказал, кого не хватает сборной Армении
21:26 · Армения
Березовский рассказал, на каком языке общаются в сборной Армении
14:06 · Чемпионат Европы 2024
Погба пропустит матчи сборной Франции
14 Мая
19:49 · Бельгия
Шадли завершил карьеру в сборной Бельгии официально
12 Мая
19:36 · Чемпионат Европы 2024
Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
11 Мая
18:51 · Франция. Лига 1
Мбаппе помог урегулировать религиозный конфликт в молодёжной сборной Франции
09 Мая
23:32 · Чемпионат Европы 2024
Сборную Сербии наказали матчем без зрителей
18:00 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили может сыграть за сборную Грузии уже в июне
04 Мая
08:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Кыргызстана представила нового главного тренера
Все новости