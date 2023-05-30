Беллингем не поможет сборной Англии в июньских матчах отбора на Евро-2024

Молодой полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем не поможет своей национальной команде в июньских матчах отбора на чемпионат Европы 2024 года. Как сообщает Daily Mail, у англичанина серьёзные проблемы с коленом – дело может дойти даже до оперативного вмешательства.

Напомним, что сборная Англии попала в отборочный квинтет С – в нём команда соперничает за выход в престижный турнир с командами Италии, Украины, Северной Македонии и Мальты. С двумя последними «трём львам» придётся сразиться в грядущем июне, игры намечены на 16 и 19 июня соответственно.

Ранее в мартовских матчах в рамках группы команда Англии обыграла на выезде сборную Италии (2:1) и уверенно обыграла дома команду Украины – 2:0.

«Реал» представит Беллингема в течение двух недель