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Чемпионат Европы по футболу 2024

Российские судьи не будут работать на Евро-2024

23 Апреля 2024 • 13:17 Комментировать

Российские судьи не будут работать на матчах чемпионата Европы – 2024, который состоится грядущим летом в Германии. Их не оказалось в списке приглашенных на данный турнир. В общей сложности на матчах Евро будут работать 18 арбитров.

Напомним, что финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля на десяти стадионах в десяти городах Германии.

Действующим обладателем престижного трофея является сборная Италии. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» оказалась сильнее национальной сборной Англии. Итальянцы одолели хозяев турнира на легендарном стадионе «Уэмбли».

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