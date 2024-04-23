Российские судьи не будут работать на Евро-2024

Российские судьи не будут работать на матчах чемпионата Европы – 2024, который состоится грядущим летом в Германии. Их не оказалось в списке приглашенных на данный турнир. В общей сложности на матчах Евро будут работать 18 арбитров.

Напомним, что финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля на десяти стадионах в десяти городах Германии.

Действующим обладателем престижного трофея является сборная Италии. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» оказалась сильнее национальной сборной Англии. Итальянцы одолели хозяев турнира на легендарном стадионе «Уэмбли».