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Удоги не поможет сборной Италии на Евро-2024 из-за травмы

21 Апреля 2024 • 02:35 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
28.04 16:00

Левый защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоги не сможет принять участие на предстоящем чемпионате Европы.

В субботу футболист сообщил в социальных сетях, что больше не сыграет за «шпор» в текущем сезоне из-за травмы. Более того, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний игрок пропустит и Евро-2024, куда мог поехать в составе сборной Италии. В «Тоттенхэме» ожидают, что восстановление защитника займёт порядка трёх месяцев.

Дестини Удоги дебютировал за сборную Италии в октябре прошлого года, успев отыграть за «скуадру адзурру» три матча. В марте футболист вышел в стартовом составе команды Лучано Спаллетти в товарищеской игре против Венесуэлы (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Италии евро-2024 Дестини Удоги ещё теги

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