Сборная Англии лишилась из-за травм двух игроков

Сборная Англии лишилась двоих игроков перед отборочными матчами на чемпионат Европы 2024 года, сообщает пресс-служба команды. Это защитник «Брайтона» Льюис Данк и будущий игрок мадридского «Реала», молодой полузащитник Джуд Беллингем.

Напомним, июньские матчи отбора на Евро-2024 команда Гарета Саутгейта проведёт против сборных Мальты и Северной Македонии. Даты матчей - 16 и 19 июня соответственно.

После первых двух туров отбора англичане возглавляют свой квинтет с шестью очками. Помимо выше упомянутых соперников, за попадание в финальную часть чемпионата Европы сборная Англии соревнуется со сборными Италии и Украины.