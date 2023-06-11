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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Англии лишилась из-за травм двух игроков

11 Июня 2023 • 22:11 Комментировать
Мальта
...
Англия
16.06 21:45

Сборная Англии лишилась двоих игроков перед отборочными матчами на чемпионат Европы 2024 года, сообщает пресс-служба команды. Это защитник «Брайтона» Льюис Данк и будущий игрок мадридского «Реала», молодой полузащитник Джуд Беллингем.

Напомним, июньские матчи отбора на Евро-2024 команда Гарета Саутгейта проведёт против сборных Мальты и Северной Македонии. Даты матчей - 16 и 19 июня соответственно.

После первых двух туров отбора англичане возглавляют свой квинтет с шестью очками. Помимо выше упомянутых соперников, за попадание в финальную часть чемпионата Европы сборная Англии соревнуется со сборными Италии и Украины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Льюис Данк Джуд Беллингем
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МАЛЬТА АНГЛИЯ
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