Впервые в истории сборной Англии два разных игрока отличились с пенальти в одном матче

Сборная Англии подтвердила статус фаворита своей отборочной группы С к Евро-2024, забив четыре безответных мяча мальтийской команде. Дважды в этом матче англичане отличились с пенальти - сперва это сделал штатный пенальтист команды Гарри Кейн, а под конец игры гол на свой счет записал и Каллум Уилсон, ставший первым за шестнадцать лет игроком «Ньюкасла», забившим в игре за сборную.

Как оказалось, впервые в истории английской сборной сразу два разных игрока забили за нее с одиннадцатиметровой отметки в одном и том же матче.

В следующем матче англичане сразятся со сборной Северной Македонии.