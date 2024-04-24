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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала назвал главных фаворитов Евро-2024

24 Апреля 2024 • 11:54 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала назвал главных фаворитов грядущего чемпионата Европы.

«Главным фаворитом всегда можно считать Францию. Затем идёт Англия с огромным количеством качественных футболистов. Я бы не сбрасывал со счетов Испанию. У них есть отличные игроки. Будет интересно наблюдать за турниром, ведь каждый раз появляются одна-две команды, которые преподносят сюрприз. Это будет отличная возможность для каждой страны», – заявил Мусиала в интервью Marca.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Немцы сыграют в одной группе с Венгрией, Швейцарией и Шотландией.

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Бавария Сборная Германии Сборная Англии Сборная Франции Сборная Испании Джамал Мусиала ещё теги
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