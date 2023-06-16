Саутгейт не выпустит игроков «Манчестер Сити» на матч с Мальтой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игроках «Манчестер Сити» в команде. В пятницу англичане сыграют против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы -2024. При этом только в субботу «горожане» сыграли в финале Лиги чемпионов, после чего праздновали.

«Мы не думали о том, чтобы выпускать игроков «Манчестер Сити» на матч против Мальты. Этим парням нужно дать время, чтобы восстановиться. Но все они захотели присоединиться к команде, и это фантастика», - сказал Саутгейт журналистам.

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