Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт не выпустит игроков «Манчестер Сити» на матч с Мальтой

16 Июня 2023 • 13:17 Комментировать
Мальта
...
Англия
1 66.00 X 12.50 2 1.06
Через 7 ч. 56 мин.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игроках «Манчестер Сити» в команде. В пятницу англичане сыграют против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы -2024. При этом только в субботу «горожане» сыграли в финале Лиги чемпионов, после чего праздновали.

«Мы не думали о том, чтобы выпускать игроков «Манчестер Сити» на матч против Мальты. Этим парням нужно дать время, чтобы восстановиться. Но все они захотели присоединиться к команде, и это фантастика», - сказал Саутгейт журналистам.

Не пропустите текстовую трансляцию матча Мальта – Англия на портале LiveResult.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Гарет Саутгейт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЛЬТА АНГЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.06.23 в 19:00
Финляндия Финляндия
Словения Словения
2.50 3.25 3.00
Видео
16.06.23 в 21:45
Латвия Латвия
Турция Турция
8.40 5.00 1.38
Видео
16.06.23 в 21:45
Северная Македония Северная Македония
Украина Украина
3.40 3.40 2.21
Видео
16.06.23 в 21:45
Уэльс Уэльс
Армения Армения
1.53 4.50 6.00
Видео
16.06.23 в 21:45
Сан-Марино Сан-Марино
Казахстан Казахстан
49.00 8.50 1.10
Видео
16.06.23 в 21:45
Дания Дания
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.31 5.60 10.00
Видео
16.06.23 в 21:45
Косово
Румыния Румыния
2.70 3.35 2.70
Видео
16.06.23 в 21:45
Беларусь Беларусь
Израиль Израиль
4.60 3.85 1.77
Видео
16.06.23 в 21:45
Греция Греция
Ирландия Ирландия
2.44 3.25 3.10
Видео
16.06.23 в 21:45
Андорра Андорра
Швейцария Швейцария
35.00 13.00 1.07
Видео
16.06.23 в 21:45
Гибралтар Гибралтар
Франция Франция
50.00 25.00 1.02
Видео
16.06.23 в 21:45
Мальта Мальта
Англия Англия
50.00 15.00 1.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Июня
13:17 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт не выпустит игроков «Манчестер Сити» на матч с Мальтой
13:12 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт высказался о бурном праздновании Грилиша
15 Июня
23:21 · Испания. Ла Лига
Хесус Навас – самый возрастной игрок в истории сборной Испании
23:15 · Чемпионат Европы 2024
Рубен Диаш: «Я очень уважаю Джеко, его непросто сдержать»
22:54 · Чемпионат Европы 2024
Андорра – Швейцария: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 16 июня 2023
22:16 · Чемпионат Европы 2024
Дания – Северная Ирландия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 16 июня 2023
21:49 · Чемпионат Европы 2024
Латвия – Турция: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 16 июня 2023
21:28 · Чемпионат Европы 2024
Уэльс – Армения: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 16 июня 2023
20:56 · Чемпионат Европы 2024
Северная Македония – Украина: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 16 июня 2023
20:42 · Чемпионат Европы 2024
Мальта – Англия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 16 июня 2023
20:29 · Чемпионат Европы 2024
Гибралтар – Франция: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 16 июня 2023
01:36 · Чемпионат Европы 2024
Тилеманс оценил шансы сборной Бельгии выиграть Евро-2024
14 Июня
19:35 · Англия. Премьер-лига
Отпраздновавшие требл игроки «Манчестер Сити» прибыли в сборную Англии
12:40 · Англия. Премьер-лига
Конате: «У нас отличная взаимосвязь с Упамекано, ведь мы играли вместе 4 года»
13 Июня
12:01 · Испания. Ла Лига
Далич: «Я бы назвал Модрича футбольным совершенством, в его игре нет недостатков»
Все новости