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Агент Нагельсманна подтвердил переговоры с «Баварией»: «Всё решится в ближайшее время»

18 Апреля 2024 • 03:30 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
20.04 19:30

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ведёт переговоры о возвращении в «Баварию», о чём сообщил его агент.

Соглашение 36-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом истекает сразу после завершения Евро-2024, чем и планирует воспользоваться мюнхенский гранд, ведущий поиски замены Томасу Тухелю.

«Вернётся ли Нагельсманн в «Баварию»? Сейчас все задают мне этот вопрос. Всё решится в ближайшие дни. Было бы глупо утверждать, что мы не ведём переговоры с заинтересованными сторонами, но это не только «Бавария». Да, обсуждения ведутся. Сам Юлиан также объявлял, что, вероятно, примет решение о своём будущем в апреле», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Фолькера Штрута, агента Нагельсманна.

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Бавария Сборная Германии Фолькер Штрут Юлиан Нагельсманн ещё теги

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