Агент Нагельсманна подтвердил переговоры с «Баварией»: «Всё решится в ближайшее время»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ведёт переговоры о возвращении в «Баварию», о чём сообщил его агент.

Соглашение 36-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом истекает сразу после завершения Евро-2024, чем и планирует воспользоваться мюнхенский гранд, ведущий поиски замены Томасу Тухелю.

«Вернётся ли Нагельсманн в «Баварию»? Сейчас все задают мне этот вопрос. Всё решится в ближайшие дни. Было бы глупо утверждать, что мы не ведём переговоры с заинтересованными сторонами, но это не только «Бавария». Да, обсуждения ведутся. Сам Юлиан также объявлял, что, вероятно, примет решение о своём будущем в апреле», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Фолькера Штрута, агента Нагельсманна.