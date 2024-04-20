Горецка: «Моя цель – сыграть на Евро-2024»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка намерен вернуть доверие главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

29-летний игрок не был вызван на мартовский сбор бундестим, поэтому его участие на предстоящем чемпионате Европы находится под вопросом. Несмотря на непростую ситуацию, хавбек по-прежнему намерен выступить на домашнем для своей национальной команды турнире.

«Моя чёткая цель – сыграть на Евро-2024. Я всегда стараюсь показать Юлиану [Нагельсманну], что готов бороться. Я демонстрирую это на поле каждую неделю, чтобы успеть на поезд», – рассказал в интервью Sky Sport Горецка, сыгравший 57 матчей за сборную Германии.