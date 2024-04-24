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Лукашенко разрешил трансляции матчей Евро-2024 в Беларуси в обход УЕФА

24 Апреля 2024 • 16:05 Комментировать

Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил транслировать в стране матчи чемпионата Европы – 2024 без согласия от УЕФА. На этот факт обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Из-за санкций Беларусь не смогла получить телевизионные права на показ матчей Евро-2024. Учитывая ситуацию, Лукашенко разрешил показывать матчи турнира, объяснив это тем, что у граждан страны должен быть «доступ к достижениям мировой культуры».

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Трофей будет защищать национальная сборная Италии, которая в финале прошлого континентального футбольного форума обыграла Англию.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Лукашенко евро-2024
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