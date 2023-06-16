Трент – первый со времён Джеррарда игрок «Ливерпуля», забивший за Англию из-за пределов штрафной

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отличился в поединке за сборную Англии.

24-летний футболист, которого всё чаще используют в полузащите, поразил ворота сборной Мальты в отборочном матче чемпионата Европы – 2024. По данным Opta, Трент – первый почти за десять лет представитель «Ливерпуля», забивший в официальном матче за сборную Англии ударов из-за пределов штрафной площади. Последним до сегодняшнего дня игроком «красных», которому это удавалось, был легендарный экс-полузащитник клуба Стивен Джеррард (в сентябре 2013 года).

Следить за ходом встречи Мальта – Англия можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.