Сборная Англии забила 4 мяча в ворота команды Мальты

Сборная Англии не могла не победить на Мальте. Букайо Сака от лицевой простреливал на Гарри Кейна, и защитник неудачно сыграл на перехвате, срезав мяч в сетку. Трент Александер-Арнольд подобрал мяч у штрафной и попал в дальний верхний угол. Гарри Кейн еще в первом тайме сделал счет разгромным, пробив по центру с 11-метрового. Еще один пенальти реализовал Каллум Уилсон - 4:0.
Протокол игры
|9'Апап Фердинандо (0:1)
|28'Александер-Арнольд Трент (0:2)
|31'Кейн Гарри (0:3)
|83'Уилсон Каллум (0:4)
Бонелло Анри•Апап Фердинандо•Борг Стив•Мускат Зак•Мбонг Джозеф•Кристенсен Бьорн 49'60' (Мускат Никки (60') •Гийомье Мэтью46' (Янкам Янник (46') •Теума Тедди•Аттард Кейн87' (Корболан Хуан (87') •Нвоко Кирьян60' (Сатариано Александер (60') •Джонс Джоди76' (Дегабриэле Юрген (76')
Пикфорд Джордан•Триппьер Киран•Гехи Марк•Магуайр Гарри•Шоу Люк60' (Рэшфорд Маркус (60') •Александер-Арнольд Трент•Райс Деклан•Хендерсон Джордан60' (Мингс Тайрон (60') •Сака Букайо46' (Фоден Фил (46') •Кейн Гарри60' (Уилсон Каллум (60') •Мэддисон Джеймс69' (Эзе Эберечи (69')
16 июня. Стадион "Та-Кали".
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