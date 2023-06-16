Сборная Англии забила 4 мяча в ворота команды Мальты

Сборная Англии не могла не победить на Мальте. Букайо Сака от лицевой простреливал на Гарри Кейна, и защитник неудачно сыграл на перехвате, срезав мяч в сетку. Трент Александер-Арнольд подобрал мяч у штрафной и попал в дальний верхний угол. Гарри Кейн еще в первом тайме сделал счет разгромным, пробив по центру с 11-метрового. Еще один пенальти реализовал Каллум Уилсон - 4:0.