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Сборная Англии забила 4 мяча в ворота команды Мальты

16 Июня 2023 • 23:37 Комментировать
Мальта
0:4
Англия
окончен

Сборная Англии не могла не победить на Мальте. Букайо Сака от лицевой простреливал на Гарри Кейна, и защитник неудачно сыграл на перехвате, срезав мяч в сетку. Трент Александер-Арнольд подобрал мяч у штрафной и попал в дальний верхний угол. Гарри Кейн еще в первом тайме сделал счет разгромным, пробив по центру с 11-метрового. Еще один пенальти реализовал Каллум Уилсон - 4:0.

Протокол игры  
Мальта0:4Англия
  9'Апап Фердинандо (0:1)
  28'Александер-Арнольд Трент (0:2)
  31'Кейн Гарри (0:3)
  83'Уилсон Каллум (0:4)
Бонелло АнриАпап ФердинандоБорг СтивМускат ЗакМбонг ДжозефКристенсен Бьорн  49' 60' (Мускат Никки ( 60') Гийомье Мэтью 46' (Янкам Янник ( 46') Теума ТеддиАттард Кейн 87' (Корболан Хуан ( 87') Нвоко Кирьян 60' (Сатариано Александер ( 60') Джонс Джоди 76' (Дегабриэле Юрген ( 76')
Запасные: Камензули РайанШоу КуртБорг ЖанГреч ДжейкДимеч ШонДебоно МаттиасГреч Мэттью
Пикфорд ДжорданТриппьер КиранГехи МаркМагуайр ГарриШоу Люк 60' (Рэшфорд Маркус ( 60') Александер-Арнольд ТрентРайс ДекланХендерсон Джордан 60' (Мингс Тайрон ( 60') Сака Букайо 46' (Фоден Фил ( 46') Кейн Гарри 60' (Уилсон Каллум ( 60') Мэддисон Джеймс 69' (Эзе Эберечи ( 69')
Запасные: Грилиш ДжекУокер КайлФиллипс КэлвинГаллахер КонорРемсдейл АаронДжонстон СэмСтоунс Джон
16 июня. Стадион "Та-Кали".

 

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