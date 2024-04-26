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В Бельгии ответили на вопрос о будущем Тедеско

26 Апреля 2024 • 11:26 Комментировать

Франк Веркаутерен, который является спортивным директором футбольной ассоциации Бельгии, в беседе с журналистами высказался относительно будущего наставника национальной команды Доменико Тедеско.

«Нет новостей или каких-либо вопросов. Без комментариев», - передает слова Веркаутерена «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тедеско занимает пост главного тренера сборной Бельгии с февраля 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июля 2026-го.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к Тедеско со стороны «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Франк Веркаутерен Доменико Тедеско ещё теги
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