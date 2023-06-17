Кейн оригинально поздравил партнёров со своим титулом лучшего бомбардира в истории сборной

В матче английской сборной против команды Мальты Гарри Кейн установил новый рекорд «львов», забив свой 54-й гол за национальную команду. Это позволило сборной Англии одержать третью победу кряду в начавшемся весной отборочном цикле.

Кейн готовился к своему голу - он записал специальный диск, стилизовав его под винтажный винил, со всеми своими голами за сборную. Сразу после игры, прямо в раздевалке, Кейн вручил партнерам все копии. Свой следующий матч английская сборная проведет против команды Северной Македонии, это случится уже в понедельник, девятнадцатого июня.