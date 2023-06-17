Кейн стал единолично лучшим бомбардиром в истории английской сборной

Сборная Англии прекрасно выступила на Мальте, забив там четыре мяча местной команде. Как водится, не обошлось и без гола Гарри Кейна - хотя забит он был также в достаточно привычной для него манере, с пенальти.

Но это не так важно, как то, что это был 54-й гол за английскую сборную в карьере - и Кейн стал единоличным обладателем рекорда, который доселе делил с Уэйном Руни, установившим его также относительно недавно.

Напомним, что Гарри Кейн выступает за английскую сборную с 2015 года, то есть свой рекорд он поставил за всего лишь восемь лет, в то время как Руни потребовались все пятнадцать.