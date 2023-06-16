Саутгейт высказался о бурном праздновании Грилиша

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш бурно праздновал завоевание требла. В сети появлялось множество фотографий и видео, на которых футболист употребляет алкогольные напитки. Комментарий на этот счёт дал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

«Есть определённая черта. Я разговаривал с футболистами. Мы обсудили то, на чём нужно сосредоточиться. Понимаем, что они пережили, и нам предстоит справиться с этим.

Сейчас публикуют всё подряд – в этом отличие от моего времени. Мы бы не хотелось, чтобы появились кадры из некоторых моих вечеров. У моего поколения сейчас было бы гораздо больше проблем», - сказал Саутгейт журналистам.

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