Известный немецкий тренер Винфринд Шефер отреагировал на продление контракта с наставником сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

«Прежде всего, продление контракта с Нагельсманном, это желание сохранить его в случае успеха на чемпионате Европы и работать вместе с ним на чемпионате мира, ведь он мог бы вернуться в «Баварию». Для него очень важно доверие, важно работать с проверенными людьми.

Пока сложно оценить работу Нагельсманна в роли тренера сборной Германии, ведь команда не играет официальные игры, а оценивать товарищеские матчи смешно. Хотя видно, что у команды есть успехи и проблемы. Потенциал Германии очень высокий, гораздо выше, чем то, что мы наблюдали в последние годы», - цитирует специалиста интернет-издание Евро-футбол.ру.

Напомним, что первенство Европы состоится в Германии с 17 июня по 17 июля 2024 года.