Мальта - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

Сборные Мальты и Англии проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Мальта - Англия
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Протокол игры
|9'Апап Фердинандо (0:1)
|28'Александер-Арнольд Трент (0:2)
|31'Кейн Гарри (0:3)
Бонелло Анри•Апап Фердинандо•Борг Стив•Мускат Зак•Мбонг Джозеф•Кристенсен Бьорн•Гийомье Мэтью46' (Янкам Янник (46') •Теума Тедди•Аттард Кейн•Нвоко Кирьян•Джонс Джоди
Пикфорд Джордан•Триппьер Киран•Гехи Марк•Магуайр Гарри•Шоу Люк•Александер-Арнольд Трент•Райс Деклан•Хендерсон Джордан•Сака Букайо46' (Фоден Фил (46') •Кейн Гарри•Мэддисон Джеймс
16 июня. Стадион "Та-Кали".
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