Кейн забивает в 11-м матче квалификации на Евро подряд

Лидер и форвард сборной Англии Гарри Кейн в пятницу вечером с пенальти поразил ворота сборной Мальты. Англичане и мальтийцы встречаются в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

Таким образом, Кейн забивает уже в 11-й игре квалификации на Евро подряд. Эта серия началась ещё четыре года назад – в марте 2019 года. Тогда нападающий поразил ворота сборной Чехии, игра завершилась разгромом восточноевропейцев – 5:0.

Напомним, что в квинтете отбора на Евро-2024 сборная Англии выступает в одной группе с командами Италии, Украины, Северной Македонии и, разумеется, Мальты.

Следить за событиями матча можно в трансляции от портала LiveResult.ru.