Стало известно, при каком условии Нагельсманн покинет сборную Германии

Юлиан Нагельсманн может быть уволен с поста главного тренера сборной Германии, если команда не выйдет в плей-офф домашнего Евро. Такой информацией располагает журналист Bild Тоби Альтшеффль.

Причём Немецкий футбольный союз тогда перестанет платить наставнику причитающиеся ему по соглашению деньги, однако сам Нагельсманн не стал настаивать на исключении такого пункта.

Напомним, ранее стало известно, что специалист останется у руля сборной до лета 2026 года - он подписал новый контракт. Летом 2024 года в Германии пройдёт чемпионат Европы. Национальная команда этой страны была освобождена от участия в отборочном турнире на правах хозяйки.