Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Стало известно, при каком условии Нагельсманн покинет сборную Германии

19 Апреля 2024 • 20:57 Комментировать

Юлиан Нагельсманн может быть уволен с поста главного тренера сборной Германии, если команда не выйдет в плей-офф домашнего Евро. Такой информацией располагает журналист Bild Тоби Альтшеффль.

Причём Немецкий футбольный союз тогда перестанет платить наставнику причитающиеся ему по соглашению деньги, однако сам Нагельсманн не стал настаивать на исключении такого пункта.

Напомним, ранее стало известно, что специалист останется у руля сборной до лета 2026 года - он подписал новый контракт. Летом 2024 года в Германии пройдёт чемпионат Европы. Национальная команда этой страны была освобождена от участия в отборочном турнире на правах хозяйки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии евро-2024 Юлиан Нагельсманн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
20:57 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно, при каком условии Нагельсманн покинет сборную Германии
13:24 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал новый контракт Нагельсманна в сборной Германии
18 Апреля
03:30 · Германия. Бундеслига
Агент Нагельсманна подтвердил переговоры с «Баварией»: «Всё решится в ближайшее время»
17 Апреля
17:30 · Чемпионат Европы 2024
Допинг-проба игрока сборной Греции дала положительный результат 1
16 Апреля
18:47 · Италия. Серия А
В «Болонье» подтвердили тяжёлую травму Фергюсона, шотландец не сыграет на Евро официально
12:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может пропустить Евро-2024, считает Малуда
15 Апреля
22:07 · Германия. Бундеслига
Коман уверен, что восстановится к Евро-2024 слухи
16:16 · Чемпионат Европы 2024
Дркушич высказался о возможном участии в чемпионате Европы 2024 года
13 Апреля
22:09 · Германия. Бундеслига
Коман больше не сыграет за «Баварию» в этом сезоне слухи
03:28 · Германия. Бундеслига
У Нагельсманна осталось только два варианта продолжения карьеры
12 Апреля
09:31 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Германии ответили, уйдёт ли Нагельсманн
09 Апреля
07:21 · Чемпионат Европы 2024
Далот раскрыл цель Португалии на Евро-2024
08 Апреля
23:18 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА может изменить регламент чемпионата Европы – 2024
20:36 · Германия. Бундеслига
Рангник рассказал, контактировал ли с «Баварией»
18:34 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» потерял Даку из-за травмы, форварду летом предстоит сыграть на Евро
Все новости