Как сообщает L'Équipe, игрок атаки мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Франции Кингсли Коман пропустит чемпионат Европы по футболу, стартующий с 14 июня в соседней Германии.

Шансы на то, что француз своевременно поправится, снизились, пишет источник. Кроме того, говорят, что сам Коман согласился с тем, что он не сможет выступать за Францию ​​на турнире.

Напомним, что Кингсли травмировался в недавнем матче 29 тура немецкой Бундеслиги против «Кёльна» (2:0). В текущем сезоне в активе Комана 27 матчей во всех турнирах, в них он смог забить пять мячей и стал автором трех голевых передач.