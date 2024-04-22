Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман пропустит Евро-2024 слухи

22 Апреля 2024 • 19:50 Комментировать

Как сообщает L'Équipe, игрок атаки мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Франции Кингсли Коман пропустит чемпионат Европы по футболу, стартующий с 14 июня в соседней Германии.

Шансы на то, что француз своевременно поправится, снизились, пишет источник. Кроме того, говорят, что сам Коман согласился с тем, что он не сможет выступать за Францию ​​на турнире.

Напомним, что Кингсли травмировался в недавнем матче 29 тура немецкой Бундеслиги против «Кёльна» (2:0). В текущем сезоне в активе Комана 27 матчей во всех турнирах, в них он смог забить пять мячей и стал автором трех голевых передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции Кингсли Коман ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Хави получил предложение от нового клуба «Манчестер Сити» потерял Грилиша Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
19:57 · Германия. Бундеслига
Кель высказался о контрактах Ройса и Хуммельса
19:50 · Германия. Бундеслига
Коман пропустит Евро-2024 слухи
18:59 · Германия. Бундеслига
Назван следующий тренер «Баварии» - он работал в РПЛ
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» может совершить рекордный трансфер
14:08 · Германия. Бундеслига
Мислинтат возвращается в «Боруссию»
11:05 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро»
21 Апреля
22:44 · Германия. Бундеслига
Тренер «Штутгарта» ответил, готов ли перейти в «Баварию»
22:27 · Германия. Бундеслига
«Майнц» покинул тройку неудачников, не проиграв «Фрайбургу»
20:39 · Германия. Бундеслига
«Байер» едва не проиграл первый матч в сезоне, пропустив в концовке от дортмундской «Боруссии» 1
20:35 · Германия. Бундеслига
«Байер» продлил рекордную серию в Европе
20:24 · Англия. Премьер-лига
Эмери отреагировал на слухи о «Баварии»
20:22 · Германия. Бундеслига
​«РБ Лейпциг» повторил рекорд «Баварии»
20:02 · Германия. Бундеслига
​Мюллер восполнил любопытный пробел своей карьеры
18:45 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» оступился в матче с «Вердером»
18:35 · Англия. Премьер-лига
Менди может сменить «Реал» на один из топ-клубов АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем