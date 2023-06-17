Впервые с 2008 года по воротам сборной Англии не пробили ни разу за матч

Третий тур отборочного турнира Евро-2024 для англичан означал гостевую встречу со сборной Мальты - фактически, еще одной страной, неформально входящей в состав Объединенного королевства. И мальтийцы не особо стали упираться, пропустив четыре мяча.

Однако степень доминирования «родоначальников футбола» показывает другая цифра - ноль ударов по их воротам. За всю игру сборная Мальты ни разу не пробила по воротам Англии, и даже не смогла хотя бы раз войти с мячом в штрафную площадь соперника. Такого с англичанами не было с момента начала сбора подобных данных в далеком 2008 году.