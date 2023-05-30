«Реал» представит Беллингема в течение двух недель

Мадридский «Реал» в скором времени должен объявить о трансфере полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». По информации от Diario AS, 19-летний англичанин будет представлен на «Сантьяго Бернабеу» в течение двух недель.

Напомним, «Реал» уже договорился с дортмундской «Боруссией» о сумме компенсации, а также согласовал с самим футболистом условия личного контракта. Цена Джуда превысит 100 миллионов евро, как и ожидалось ранее.

Беллингем недавно был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша Бундеслиги, где его «Боруссия» не смогла выиграть чемпионский титул, сыграв вничью с «Майнцем» в последнем туре.