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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может возглавить бывший тренер «Спартака»

24 Апреля 2024 • 12:30 Комментировать

Немецкий тренер Доменико Тедеско может трудоустроиться в чемпионате Италии. Как стало известно La Gazzetta dello Sport, в услугах специалиста заинтересован «Милан». «Россонери» задумываются над отставкой Стефано Пиоли по завершении текущего сезона.

Стоит напомнить, что в настоящий момент Доменико занимает пост главного тренера национальной сборной Бельгии. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июля 2026 года.

Напомним, что Тедеско работал в Российской премьер-лиге. С 2019 по 2021 год 38-летний наставник тренировал московский «Спартак».

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