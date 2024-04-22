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В «Барселоне» назвали диагноз де Йонга официально

22 Апреля 2024 • 22:04 Комментировать

Каталонская «Барселона» официально высказалась о травме своего полузащитника Френки де Йонга. Её нидерландец получил в воскресном «эль класико» против мадридского «Реала» (2:3).

У футболиста диагностировали растяжение связок правой лодыжки. Пока что сроки примерного восстановления игрока не известны. Отметим, что лодыжку де Йонг травмировал в текущем сезоне уже не один раз.

Ранее источник сообщал, что «Барса» потеряла полузащитника до конца сезона. Теперь вопрос в том, успеет ли он восстановиться и набрать форму к чемпионату Европы 2024 года, который стартует 14 июня в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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