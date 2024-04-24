Не Роналду: Капелло назвал двух претендентов на звание главной звезды Евро-2024

Известный итальянский специалист Фабио Капелло назвал двух футболистов, которые, по его мнению, поборются за звание главной звезды на грядущем чемпионате Европы – 2024.

«Я хочу назвать двух футболистов – это Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Роналду? Посмотрим, как на него повлияет сезон в чемпионате Саудовской Аравии», - передает слова наставника портал Goal.com.

Напомним, что Беллингем выступает за сборную Англии, а Мбаппе защищает цвета национальной команды Франции.

Чемпионат Европы – 2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем престижного турнира является сборная Италии.