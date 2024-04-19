Тухель прокомментировал новый контракт Нагельсманна в сборной Германии

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отреагировал на новость о новом контракте Юлиана Нагельсманна со сборной Германии. Стороны продлили сотрудничество до середины 2026 года.

«Я ждал этого после продления договора Фёллера. Думаю, им нравится работать вместе. Это придает сборной ясность и положительный импульс в преддверии домашнего чемпионата Европы», - передает слова специалиста аккаунт Bayern & Germany в социальных сетях.

Напомним, что Нагельсманн тренирует «бундестим» с сентября 2023 года. На чемпионате Европы – 2024 сборная Германии сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Шотландии и Венгрии.