Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич – о лидерстве «Боруссии»: «Мы ещё не чемпионы»

22 Мая 2023 • 03:10 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
27.05 16:30

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич побеседовал с журналистами после победы над «Аугсбургом» (3:0).

Днём ранее «Бавария» уступила в родных стенах «РБ Лейпцигу» (1:3), чем и воспользовались «шмели», возглавившие турнирную таблицу перед последним туром.

«Очень приятно оказаться в такой ситуации. Теперь мы ближе к чемпионству, чем когда-либо за очень долгое время. Остался последний шаг – мы должны выиграть на нашем стадионе перед нашими болельщиками, чтобы вернуть титул в Дортмунд. Мы ещё не чемпионы. Оставим эмоции на последний тур», – сказал в интервью DAZN Терзич.

«Боруссия» впервые за 11 лет выиграет Бундеслигу в случае победы над «Майнцем» 27 мая. В параллельном матче «Бавария» сыграет с «Кёльном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д МАЙНЦ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Байер Л Байер Л
Боруссия М Боруссия М
2
2
18.00 1.04 36.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
03:10 · Германия. Бундеслига
Терзич – о лидерстве «Боруссии»: «Мы ещё не чемпионы»
00:55 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» ждёт от «Баварии» предложения по Влаховичу
00:04 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» приняли решение по Тухелю слухи
21 Мая
22:58 · Англия. Премьер-лига
Приход Дауда в «Брайтон» повышает шансы на трансфер Макаллистера в «Ливерпуль»
22:25 · Германия. Бундеслига
«Байер» упустил победу, подарив два гола «Боруссии» из Мёнхенгладбаха
20:27 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» уверенна потеснила «Баварию» с первого места за тур до финиша Бундеслиги 1
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на топ-футболиста в среднюю линию
18:26 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» разгромил «Майнц» и выбрался из зоны вылета
18:00 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
17:37 · Германия. Бундеслига
Тухель: Если «Бавария» не выиграет чемпионат, вся вина будет на мне
16:31 · Германия. Бундеслига
Беллингем пропустит воскресный матч «Боруссии»
14:48 · Германия. Бундеслига
Киммих принял решение по своему будущему – игрока сватают в «Барселону» и «Реал»
08:23 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии»: «Всё разваливается на ходу»
00:01 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Нам остается верить, скрестив пальцы»
20 Мая
23:41 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «В раздевалке стояла гробовая тишина»
Все новости
Рекомендуем