Терзич – о лидерстве «Боруссии»: «Мы ещё не чемпионы»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич побеседовал с журналистами после победы над «Аугсбургом» (3:0).

Днём ранее «Бавария» уступила в родных стенах «РБ Лейпцигу» (1:3), чем и воспользовались «шмели», возглавившие турнирную таблицу перед последним туром.

«Очень приятно оказаться в такой ситуации. Теперь мы ближе к чемпионству, чем когда-либо за очень долгое время. Остался последний шаг – мы должны выиграть на нашем стадионе перед нашими болельщиками, чтобы вернуть титул в Дортмунд. Мы ещё не чемпионы. Оставим эмоции на последний тур», – сказал в интервью DAZN Терзич.

«Боруссия» впервые за 11 лет выиграет Бундеслигу в случае победы над «Майнцем» 27 мая. В параллельном матче «Бавария» сыграет с «Кёльном».