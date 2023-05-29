«Барселона» – один из множества вариантов продолжения карьеры для Канселу

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в скором времени может сменить клуб.

Как недавно стало известно, «Бавария» решила не выкупать португальца – он вернётся в Манчестер по истечении срока аренды. В команде Хосепа Гвардиолы для латераля также нет место, поэтому летом ему придётся искать себе новый клуб. По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, у 29-летнего игрока есть множество вариантов продолжения карьеры, и один из них – «Барселона», об интересе которой уже сообщалось в прошлом. Каталонский гранд уже связался с Канселу, но не может настаивать на сделке из-за трудного финансового положения.

Трансферная стоимость Жоау Канселу оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.