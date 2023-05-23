Влахович не является главной целью «Баварии» на позицию форварда

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович не является приоритетным вариантом для мюнхенской «Баварии» на позицию форварда. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в стане «красной машины» считают серба очень интересным футболистом, но не думают, что его выступления стоят 92 миллиона евро. Напомним, именно такую цену за своего форварда просит «Ювентус».

Источник сообщает, что скоро главный тренер «Баварии» Томас Тухель поговорит с руководством насчёт кандидатов для усиления позиции форварда. Немцу нужно определиться, нужен ли ему Влахович на следующий сезон.

На счету Душана 10 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.