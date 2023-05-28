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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих не оценил решение «Баварии» уволить Кана и Салихамиджича сразу после чемпионства

28 Мая 2023 • 21:41 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал уход Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Клуб объявил об увольнении обоих директоров сразу после завоевания командой чемпионского титула Бундеслиги-2022/23.

«Независимо от того, как вы относитесь к этой перестановке, я считаю, что клуб мог подождать два-три дня, прежде чем объявлять об этом, – высказывается Киммих. – Когда вы выигрываете титул, а сразу после этого до вас доходят подобные известия, вы оказываетесь на эмоциональных американских горках», – цитирует Мартин Волькмар хавбека «Баварии».

Напомним, что коллектив вырвал чемпионство в последнем туре, обыграв «Кёльн» (2:1) и воспользовавшись осечкой «Боруссии» Дортмунд в параллельном матче с «Майнцем» (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич Йозуа Киммих
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