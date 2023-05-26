Тухель – о борьбе за чемпионство: «Ситуация простая: нам нужно побеждать, затем посмотрим»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о борьбе за чемпионский титул Бундеслиги. Перед последним туром мюнхенская команда отстаёт на два очка от дортмундской «Боруссии».

«Ситуация простая: нам нужно побеждать, затем посмотрим. Нам нужна своя победа и помощь от другой команды. Случится может всё, что угодно. Свою роль могут сыграть такие вещи, как пенальти, стандарт, красная карточка. Это может сыграть как за нас, так и против», – сказал Тухель на пресс-конференции.

В последнем туре Бундеслиги «Баварии» предстоит сыграть на выезде с «Кёльном». «Боруссия» в то же время будет принимать у себя дома «Майнц». Тухель ранее тренировал оба этих клуба.