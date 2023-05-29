Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор привлёк к себе внимание грандов европейского футбола.

Капитан «канониров» уже фигурирует в списке интересов «Пари Сен-Жермен», если верить недавним сообщениям СМИ. Как информирует TC, за 24-летним норвежцем также следят мадридский «Реал» и «Бавария». «Арсенал» не намерен расставаться со своим ключевым игроком, а сам Эдегор совсем не горит желанием покидать клуб.

Напомним, что Мартин Эдегор уже выступал за «Реал»: он попал в систему клуба в 2015 году, а в 2021 году был продан в «Арсенал».

Трансферная стоимость атакующего хавбека оценивается экспертами Transfermarkt в 80 млн евро.