Салихамиджич: «Жалеем ли об увольнении Нагельсманна? Нет, мы давно собирались это сделать»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заверил, что клуб не жалеет об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. Напомним, при новом тренере Томасе Тухеле мюнхенцы сильно рискуют не выиграть чемпионский титул Бундеслиги впервые с 2012 года.

«Жалеем ли об увольнении Нагельсманна? Нет, мы давно собирались это сделать. В конце марта наступил момент, когда нам нужно было действовать. Томас Тухель – отличный тренер. Ему нужно дать полноценную предсезонку, после чего всё будет хорошо», – цитирует Салихамиджича Sky Germany.

Перед последним туром Бундеслиги «Бавария» отстаёт от дортмундской «Боруссии» на два очка.