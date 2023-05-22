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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Жалеем ли об увольнении Нагельсманна? Нет, мы давно собирались это сделать»

22 Мая 2023 • 15:07 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
27.05 16:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заверил, что клуб не жалеет об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. Напомним, при новом тренере Томасе Тухеле мюнхенцы сильно рискуют не выиграть чемпионский титул Бундеслиги впервые с 2012 года.

«Жалеем ли об увольнении Нагельсманна? Нет, мы давно собирались это сделать. В конце марта наступил момент, когда нам нужно было действовать. Томас Тухель – отличный тренер. Ему нужно дать полноценную предсезонку, после чего всё будет хорошо», – цитирует Салихамиджича Sky Germany.

Перед последним туром Бундеслиги «Бавария» отстаёт от дортмундской «Боруссии» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Юлиан Нагельсманн
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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